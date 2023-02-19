Erdoğan ve Bahçeli Hatay'a gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'a gidiyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde yaralar sarılamaya çalışılırken, siyasilerin de deprem bölgelerine yönelik ziyaretleri sürüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, deprem ağır yıkıma uğrayan Hatay'a gittiği aktarıldı.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Erdoğan ve Bahçeli'nin yarın deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunacağını bildirdi.

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