Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Otel'in ortağı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'ndaki rutin kontrolleri sırasında kimlik bilgileri kontrol edilen bir kişinin, Adıyaman'da depremde yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı olduğu belirledi.

Bağcı'nın, Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve yolcu karşılamak amacıyla havalimanında olduğunu söyleyen Bağcı, emniyete götürüldü.