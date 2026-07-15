Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Haluk Levent Dahil 23 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 23 kişi adliyeye sevk edildi. Bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

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Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Haluk Levent Dahil 23 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
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Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 23 kişi adliyeye sevk edildi. 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Dün gözaltına alınan diğer kişilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DÜN İKİNCİ DALGA OPERASYON YAPILDI

Derneğe yönelik soruşturmada aralarında sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da dün 14 şüpheli ve dört şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltı kararı verilen üç şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlenirken, operasyonda toplam gözaltı sayısı 36'a yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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