Ahbap Soruşturmasında Dikkat Çeken EFT Notları: 'Haluk Levent Acil Senet Kapama Bedeli'

AHBAP soruşturmasında hazırlanan MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Dosyada yer alan EFT notları arasında "Haluk Levent acil senet kapama bedeli" gibi sözler dikkat çekti.

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Ahbap Soruşturmasında Dikkat Çeken EFT Notları: 'Haluk Levent Acil Senet Kapama Bedeli'
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından tarafından AHBAP derneğine yönelik başlatılan soruşturmada 42 kişi gözaltına alındı. tv100'ün haberine göre Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) hazırladığı raporda, soruşturma kapsamında incelenen hesaplarda yüksek tutarlı para transferleri dikkat çekti.

Rapora göre, incelenen hesaplarda 2024 yılında yaklaşık 5 milyar lira, 2025 yılında 10 milyar lira ve 2026 yılında raporun hazırlandığı tarihe kadar 4 milyar liranın üzerinde işlem hacmi oluştuğu iddia edildi.

100 TAPU ALIM-SATIM İŞLEMİ

Raporda ayrıca, AHBAP Derneği'nde resmi bir görev kaydı bulunmadığı belirtilen Y.K. isimli kişinin, Ahbap Lojistik adına 2025 yılında 45, 2026 yılında ise 55 olmak üzere toplam 100 tapu alım-satım işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği öne sürüldü.

Denetim raporunda yer alan iddialara göre, Y.K.'nın hesabına 2024 yılında AHBAP'a gönderilmek üzere yaklaşık 23 milyon lira aktarılırken, Haluk Levent'in menajeri olduğu öne sürülen M.S.K.'nin hesabına ise yaklaşık 105 milyon lira para girişi kaydedildi.

AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan MASAK'ın Ahbap dosyasında incelediği hesap hareketlerinde geçen EFT/havale açıklamaları:

–Borç Bedeli

–Ödünç Para

–Ödünç Para İadesi

–Hlk İçin Borç

–Ahbap Faaliyetleri İçin Borç

–Ahbap

–Ahbap Borç

–Borç Veriyorum

–Haluk İçin Borç

–Haluk Levent Borç Kapama

–Haluk Levent Acil Senet Kapama Bedeli

–Haluk Levent /Ahbap,

–Ahbap Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Verilen Borç

–Haluk Levent Borç Para

–Ahbab Derneği İçin Borç

HESAP HAREKETİ ŞEMASI DA ÇIKARTILDI

Bu arada MASAK, hesap hareketi şemasını çıkartarak dosyaya sundu.

Ahbap Soruşturmasında Dikkat Çeken EFT Notları: 'Haluk Levent Acil Senet Kapama Bedeli' - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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