Pazarcık'ta 4.2 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
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AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Saat 21.27'de meydana gelen depremin derinliği 8.53 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 14, 2026
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-07-14
Saat:21:27:09 TSİ
Enlem:37.266 N
Boylam:37.05533 E
Derinlik:8.53 km
Detay:https://t.co/IAbtPuVceN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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