Pazarcık'ta 4.2 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
Pazarcık'ta 4.2 Büyüklüğünde Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Saat 21.27'de meydana gelen depremin derinliği 8.53 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Şanlıurfa'da Filmleri Aratmayan Dakikalar: Hastanede Bebek Kaçırma Paniği Şanlıurfa'da Filmleri Aratmayan Dakikalar: Hastanede Bebek Kaçırma Paniği
Çankaya Soruşturmasında Flaş Gelişme: Başkan Güner Dahil 31 kişi İçin Tutuklama Talebi Başkan Güner Dahil 31 kişi İçin Tutuklama Talebi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Gözaltına Alınan Eski Futbolcu Nihat Kahveci Serbest Bırakıldı: Eşinden İlk Açıklama Geldi Eski Futbolcu Nihat Kahveci Gözaltına Alındı
En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu! Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu! Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda
Soruşturma Dosyasına Giren Şok Fotoğraf: Haluk Levent Kumar Masasında Haluk Levent Kumar Masasında
CHP’de Düğüm Mahkemede! Özgür Özel Ekibi 'Çağrı Heyeti' İçin Resmen Başvurdu Olağanüstü Kurultay Davası Resmen Açıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ahbap Açıklaması: 'Kaçma Girişimi Üzerine Gözaltına Alındı' Adalet Bakanı Gürlek'ten Ahbap Açıklaması