MİT İlk Kez Açıkladı: 15 Temmuz Planının Şifreleri Çözüldü! Hainler Aylarca Planladı, Millet Bir Gecede Tarih Yazdı

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Türkiye’nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminin hazırlık sürecine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ilk kez paylaştığı kronolojiye göre FETÖ, darbe kararını 1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından aldı. Örgütün, Ankara, İstanbul ve Pensilvanya hattında gerçekleştirdiği 23 üst düzey gizli toplantıyla darbe planını adım adım hazırladığı, 6-9 Temmuz 2016 tarihlerindeki görüşmelerde ise darbe gecesi uygulanacak adımların tek tek kararlaştırıldığı bildirildi. İşte 15 Temmuz hain darbe girişiminin kritik noktaları...

DARBEYE 1 KASIM’DA KARAR VERDİLER

Kronolojide, FETÖ tarafından darbe kararının 1 Kasım 2015 genel seçimlerinin ardından alındığı görüldü. Güvenlik kaynakları tarafından paylaşılan bilgilere göre FETÖ, bürokrasideki varlığına güvenerek siyasete girip ülke yönetiminde kalıcı olmayı hedefledi. Siyasete nüfuz etme çalışmaları başarısız olan örgüt, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde bir sonraki planını devreye soktu. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen darbe kararını aldı.

23 GİZLİ DARBE TOPLANTISI

B planını devreye sokan FETÖ, örgüt elebaşının talimatı ile darbe hazırlıklarına başladı. Adil Öksüz, Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler defalarca Pensilvanya'daki çiftliğe giderek, darbe toplantılarına katıldı. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzeyde 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi.

CUNTA HEYETİ KURULDU

Adil Öksüz'ün ABD ziyareti sonrası, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytuluner'den oluşan cunta heyeti kurularak, ilk toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti.

Hemen akabinde Adil Öksüz ve Kemal Batmaz toplantı raporunu aktarmak için Pensilvanya'ya gitti. 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde Ankara'da rütbeli askerlerle seri toplantılar gerçekleştirildi. FETÖ üyesi askerlerle gerçekleştirilen darbe planlaması için yapılan toplantılar 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da Ankara'da devam etti. Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında Pensilvanya'ya uçtu, talimatları alarak Türkiye'ye döndü.

ANKARA’DA PEŞ PEŞE 4 TOPLANTI

Ankara'da Adil Öksüz'ün başkanlığında dört gün üst üste rütbeli askerlerle toplantılar yapıldı. 6-7-8-9 Temmuz 2016 da gerçekleştirilen dört günlük toplantıda 15 Temmuz'da atılacak her adım belirlendi.

Adil Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Gülen'i son kez görmek için Pensilvanya'ya gitti. Örgütün karargahı olan çiftlikte darbe hazırlıkları için son değerlendirme toplantısı yapıldı. Ankara ve İstanbul'da FETÖ içindeki eş zamanlı hareketlilik 12-15 Temmuz 2016'da da devam etti.

SUBAYLARLA SON KOORDİNASYON

İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapıldı. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti ve 15 Temmuz için tüm hazırlıklar tamamlandı.

İŞTE 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDEKİ KRİTİK ANLAR

Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi tarihinin en karanlık ve en uzun gecelerinden birini yaşadı. FETÖ mensubu askerlerin gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sırasında Ankara’dan İstanbul’a, Diyarbakır’dan Malatya’ya kadar yurdun birçok noktasında çatışmalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından meydanlara çıkan milyonlarca vatandaş, darbecilere karşı direniş göstererek demokrasiye sahip çıktı.

ÇOK SAYIDA KOMUTAN REHİN ALINDI

Ankara ve Diyarbakır’daki askeri üslerden havalanan F-16’lar darbe girişiminin hava ayağını oluştururken, kalkışmaya katılmayı reddeden çok sayıda komutan farklı noktalarda rehin alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Özel Harekat Daire Başkanlığı başta olmak üzere devletin kritik kurumları saldırıların hedefi oldu.

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ’NDE DİRENİŞİN İLK KIVILCIMI

Bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün askerler tarafından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı haberi, İstanbul’daki olağan dışı hareketliliğin ilk işaretlerinden biri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşları meydanlara davet etmesinin ardından binlerce kişi köprüye yürüdü. Tankların karşısına çıkan vatandaşların gösterdiği direniş, 15 Temmuz gecesinin sembol görüntüleri arasında yer aldı.

DARBE GİRİŞİMİNİN HAVA AYAĞI ÜSLERDEN YÖNETİLDİ

Akıncı 4’üncü Ana Jet Üssü ile Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nden havalanan F-16’lar, darbe girişiminin hava ayağında kullanıldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın rehin tutulduğu Akıncı Üssü, kalkışmanın önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Darbecilerin faaliyetlerini engellemek amacıyla Eskişehir’den havalanan savaş uçakları tarafından üssün pistleri vuruldu. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde Eylül 2016’da yapılan düzenlemeyle Akıncı Üssü’nün statüsü “yedek meydan” olarak değiştirildi ve üs yeniden Mürted Hava Meydanı adını aldı.

TRT’DE KORSAN BİLDİRİ OKUTULDU

Bir grup asker, TRT'nin İstanbul'da bulunan Ulus yerleşkesine girdi ve spiker Tijen Karaş'a canlı yayında bir korsan bildiri okuttu. "Yurtta Sulh Konseyi" imzalı bildiride "TSK'nın ülke yönetimine bütünüyle el koyduğu" ifadeleri yer alıyordu.

ÖZEL HAREKAT’A EN AĞIR SALDIRILARDAN BİRİ DÜZENLENDİ

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı ile Polis Havacılık Daire Başkanlığı, darbecilerin en ağır saldırılarından birinin hedefi oldu. Darbe girişimine karşı mücadele etmek üzere hazırlık yapan özel harekat polislerinin bulunduğu yerleşkeye savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 42 kişi şehit oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ÖNÜNDE VATANDAŞLAR HEDEF ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meydanlara çıkma çağrısının ardından çok sayıda vatandaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplandı. Darbe girişimine karşı direnen vatandaşların bulunduğu bölge, kalkışmacılar tarafından bombalandı. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NDA ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Darbecilerin Ankara’daki merkezlerinden biri haline gelen Jandarma Genel Komutanlığı’nda gece boyunca hareketlilik sürdü. Yerleşke, 16 Temmuz sabahı düzenlenen operasyonun ardından Emniyet Özel Harekat ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

YAVUZ FIRKATEYNİ’NDE DONANMA KOMUTANI REHİN ALINDI

Darbe girişiminin deniz ayağındaki kritik noktalardan biri Yavuz Fırkateyni oldu. Geminin, İstanbul’daki bazı noktaların hedef alınması amacıyla Gölcük’ten İstanbul’a götürülmek istendiği belirtildi. Girişimi engellemek amacıyla gemiye çıkan dönemin Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, darbeciler tarafından rehin alınarak saatlerce bir kamarada tutuldu.

ERHAÇ ÜSSÜ’NDE İKİNCİ DALGA ENGELLENDİ

Malatya’daki Erhaç 7’nci Ana Jet Üssü’nden kalkacak uçakların darbe girişiminin ikinci hava dalgasında kullanılması planlandı. Ancak Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri araçlarını piste çıkararak uçakların havalanmasını engelledi. Böylece darbecilerin ikinci hava harekatı planı devre dışı bırakıldı.

KULELİ ASKERİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİ “KUTLAMA” DENİLEREK ÇAĞRILDI

Kuleli Askeri Lisesi’nde eğitim gören bazı öğrenciler, “kutlama yapılacağı” gerekçesiyle okula çağrıldı. Ellerine silah verilen öğrenciler, darbeci askerlerin yönlendirmesiyle Çengelköy Polis Merkezi’ne götürüldü. Darbe girişiminin bastırılmasının ardından öğrenciler gözaltına alınarak tutuklandı.

TBMM BOMBALAR ALTINDA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, darbecilere ait F-16’lar tarafından bombalandı. Saldırılar nedeniyle Meclis binasında büyük hasar meydana gelirken polis memurları ve Meclis çalışanları yaralandı. Bombardıman sırasında TBMM’de bulunan milletvekilleri Genel Kurul’u terk etmeyerek çalışmalarını sürdürdü.

ATATÜRK HAVALİMANI VATANDAŞLAR TARAFINDAN GERİ ALINDI

Darbecilerin İstanbul’daki ilk hedeflerinden biri Atatürk Havalimanı oldu. Havalimanına giren kalkışmacı askerler, vatandaşların yoğun direnişiyle karşılaştı. Kısa sürede kontrolün yeniden sağlandığı havalimanında, tankların ilerlemesini durdurmak için bir vatandaşın tankın önüne yattığı anlar dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’NDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Darbe girişiminin kilit noktalarından biri olan Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, darbeciler tarafından ele geçirilmeye çalışıldı. Karargahın girişlerini tanklarla kapatan darbeciler ile güvenlik güçleri arasında gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. Çok sayıda üst düzey komutan burada rehin tutuldu.

MİT YERLEŞKESİNE HELİKOPTERLERLE SALDIRI

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Ankara’daki yerleşkesi de darbecilerin hedefleri arasında yer aldı. Helikopterlerle havadan ateş açılan yerleşkede görevli MİT mensupları saldırıya karşılık verdi. Yaşanan çatışmaların ardından darbecilerin MİT’i etkisiz hale getirme girişimi sonuçsuz kaldı.

ŞIRNAK’TA 300’DEN FAZLA DARBECİ YAKALANDI

Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda da darbe girişimine yönelik hareketlilik yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle çıkan çatışmaların ardından Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan ile 300’den fazla kalkışmacı asker yakalanarak gözaltına alındı.

15 Temmuz gecesi vatandaşların, güvenlik güçlerinin ve darbe girişimine karşı çıkan askerlerin mücadelesiyle kalkışma engellendi. Türkiye’nin dört bir yanında gösterilen direniş, demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA