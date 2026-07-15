Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 24 Kişi Tutuklandı

Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 24 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 şüpheli, 'Suç örgütü kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli, Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Güner’in de aralarında bulunduğu 24 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Haluk Levent Dahil 23 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Haluk Levent Adliyeye Sevk Edildi
MİT İlk Kez Açıkladı: 15 Temmuz Planının Şifreleri Çözüldü! Hainler Aylarca Planladı, Millet Bir Gecede Tarih Yazdı MİT İlk Kez Açıkladı: 15 Temmuz Planının Şifreleri Çözüldü! Millet Bir Gecede Tarih Yazdı
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent'in Eski Şoföründen Çarpıcı İfade: 'Talimatlar WhatsApp'tan Geliyordu' Haluk Levent'in Eski Şoföründen Çarpıcı İfade: 'Talimatlar WhatsApp'tan Geliyordu'
Memleket Yolunda Korkunç Kaza: Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Haluk Levent'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yolsuzluk Değil, Usulsüzlük...' Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Haluk Levent'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yolsuzluk Değil, Usuls
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 24 Kişi Tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 24 Kişi Tutuklandı
MİT İlk Kez Açıkladı: 15 Temmuz Planının Şifreleri Çözüldü! Hainler Aylarca Planladı, Millet Bir Gecede Tarih Yazdı MİT İlk Kez Açıkladı: 15 Temmuz Planının Şifreleri Çözüldü! Millet Bir Gecede Tarih Yazdı