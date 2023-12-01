Bakanlığın önünde 'asgari ücret' eylemi: '45 bin 686 TL’den aşağı olmamalı'

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde asgari ücret talebini açıkladı. HKP üyeleri, “Asgari ücret sefalet ücreti olmasın, insanca yaşanacak ücret istiyoruz” yazılı pankart ve “Sefalet ücretine hayır” yazılı döviz taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran gerçekleştirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmelerini ‘ortaoyun’ olarak değerlendiren Kıran, “Bu kapalı kapılar ardında gerçekleşen orta oyunundan işçinin ve emekçinin yararına bir sonuç çıkmayacağı açıktır” dedi.

Kıran, “Aslında her ne kadar teknik olarak adı asgari ücret olsa da, bu ücret asgari ücret olmaktan çıkmış, ortalama işçi ücreti haline gelmiştir. Asgari ücret civarında ücret alanların sayısı 9,5 milyondur. Dolayısıyla belirlenen ücret asgari ücret değil, ortalama ücrettir. Asgari ücret neredeyse tüm çalışanların ortalama ücreti haline gelmiştir” diye konuştu.

Emeklilerin de açlık sınırının altında maaşlara mahkûm edildiğini belirten Kıran, “AKP’giller’in çocuklara bayram şekeri verircesine bir kereliğine verdikleri 5 bin TL’lik ikramiye, emeklilerimizle alenen dalga geçtiklerinin bir göstergesidir” dedi.

‘SARAY’IN BİR GÜNLÜK MASRAFI BİN 362 ASGARİ ÜCRETE DENK’

Bakan Vedat Işıkhan’ın, ‘Ülkemizde, asgari ücret net 11.402,32 TL olup bu kapsamda çalışıp aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır’ sözünü anımsatan Kıran, şunları kaydetti:

“AKP’giller küplerini doldurmaya, yandaş bürokratları ‘huzur hakkı’ adı altında üç-beş yerden maaş almaya devam ederken, kaçak Saray’ın bir günlük masrafı, 1362 asgari ücret tutarı olan 15 milyon 533 bin 688 lirayı bulmaktadır. Hal böyleyken işçiler, emekçiler; sefalet ücreti olan 11 bin 402 TL’ye, emekliler ise 7 bin 500 TL’ye mahkûm ediliyorlar. İşçiler ve emekliler sadaka değil, insanca yaşayacakları bir ücret/maaş istiyor.”

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran açıklamasını, “2024 yılı için belirlenecek asgari ücret dört kişilik bir ailenin asgari geçim endeksinden yani 45 bin 686 TL’den aşağı olmamalıdır” diyerek bitirdi.