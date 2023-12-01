Aralarında nikah memurları ve şirket sahipleri de var: Sahte evlilikle vatandaşlık!

İstanbul'da yapılan operasyonla "sahte evlilik" şebekesi çökertildi.

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Aralarında nikah memurları ve şirket sahipleri de var: Sahte evlilikle vatandaşlık!

Alınan bilgiye göre, usulsüz yapılan evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunan, bu kişilerin başvuruda bulunmalarını sağlayan ve yüklü miktarda vurgun yapan bir şebeke tespit edildi.

ŞEBEKEDE NİKAH MEMURLARI, ARACILAR, ŞİRKET SAHİPLERİ VE ORGANİZATÖRLER VAR

Yürütülen soruşturma doğrultusunda belirlenen şebekeyi takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında nikâh memurları, aracılar, şirket sahipleri, danışmanlık çalışanları, tercümanlar ve işlemleri organize edenlerin bulunduğu toplam 11 kişiyi tek tek belirledi.

Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, hileli yapılan evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunan, başvuruda bulunmalarını sağlayan ve bu yolla yüksek düzeyde haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli, 28 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise usulsüz düzenlendiği değerlendirilen kısa ve uzun ikamet formu, aile ve öğrenci ikamet başvuru formları, evlilik başvuru belgeleri, bekarlık belgeleri ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 270 avro, bin 440 dolar, 930 sterlin ve 80 bin Türk lirası para ele geçirildi.

Baskında yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılar 2 gün süren ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah erken saatlerde adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen şebeke üyelerinin bugüne kadar kaç yabancı ya da yerliye sahte belgeler ile hileli evlilik, ikamet ve vatandaşlık başvurusuna onay verdikleri ise henüz bilinmiyor.

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