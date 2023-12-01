TBMM'ye davet edilmişti: TikTok Türkiye Sözcüsü açıklama yaptı

TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun 7 Aralık'taki davetini değerlendirdi.

Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapma davetinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "TikTok olarak, platform güvenliği konusunda aldığımız önlemler açısından şeffaf olmaktan dolayı gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Her zaman yapılacak çok daha fazla iş bulunduğunun farkında olduklarını anlatan Gelen, "Tüm bu alanlarda dürüst ve açık diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz. Bir kez daha Meclis'te kendimizi ifade etme şansı elde ettiğimiz için çok memnunuz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA