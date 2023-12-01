Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanının merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 1 Aralık'ta ilk toplantısını yapacağı açıklanmıştı.

Komisyonun bugün toplanmayacağı ve toplantının ertelendiği açıklanmıştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

Temsilcilerin çalışma takvimine göre 4 kez bir araya gelmesi ve uzlaşmaya varması bekleniyor.

Asgari ücret 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere kararlaştırılacak yeni asgari ücreti belirleyecek.

Anlaşmaya varılan miktar 31 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayınlanacak.

İKİNCİ BİR ZAM OLMAYACAK DENİLMİŞTİ

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "31 Aralık itibarı ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü" demişti

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET

Geçtiğimiz temmuzda gelen zamla 11 bin 402 TL'ye çıkarılan asgari ücrette, destek ödemesi de 500 TL olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem