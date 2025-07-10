Halk Otobüsü Şoförünün Dikkati Kazayı Önledi

Çorum’da el freni çekilmediği için hareket eden minibüsü halk otobüsü sürücüsü durdurdu. O anlar ise otobüs kameralarına yansıdı.

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Çorum'da Mimar Sinan Mahallesi - Buharaevler hattında sefer yapan Çorum Belediyesi halk otobüsü şoförü Kenan Şimşek, seyir halindeyken bir minibüsün cadde ortasında geri hareket ettiğini gördü. Minibüste sürücü olmadığını fark eden Şimşek, hemen otobüsü durdurarak araçtan koşarak yanına gittiği minibüsü eliyle çekerek durdurdu. Çevredeki vatandaşlar da minibüsün tekerleklerinin altına takoz koydu.

O anlar ise halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücünün hareket eden minibüsü görünce koşarak yanına gittiği görülüyor. Daha sonra sürücü minibüsü ters yöne çekerek durduruyor.

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Kaynak: İHA

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