Halıya Sarıp Denize Atmışlardı: Sedef Güler Davasında Cezalar Belli Oldu

İstanbul Büyükçekmece sahilinde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık yapması için dambılla bağlanarak denize batırılmış halde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in ölümüne ilişkin davada karar çıktı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, davanın ikisi tutuklu, biri firari olmak üzere toplam üç sanığı hakkındaki nihai hüküm açıklandı.

Mahkeme heyeti, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan canilerden birini ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, cinayete iştirak eden ve cesedin saklanmasına yardım eden diğer tutuklu sanığa ise 18 yıl hapis cezası verdi.

İKİ SANIK İÇİN DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİŞTİ

Karar duruşmasından önce açıklanan esasa ilişkin mütalaada, duruşma savcısı cinayetin işleniş biçimindeki canavarlık hissine dikkat çekmişti. Savcı, tutuklu sanıklar Yavuz Güngör ve Fırat Baykara'nın genç kadını vahşice katletme ve delilleri karartma suçlarından hiçbir ceza indirimi uygulanmaksızın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Davanın firari olan üçüncü sanığı hakkındaki dosyanın ise yakalama emri infaz edilemediği için ayrılmasına karar verildi.

Kaynak: DHA