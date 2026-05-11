Akbelen Direnişçisi Esra Işık Hakkında Tahliye Kararı
Muğla'nın Milas ilçesinde, Akbelen Ormanı çevresindeki acele kamulaştırma kararına karşı çıktığı gerekçesiyle 40 gündür tutuklu bulunan İkizköylü yaşam savunucusu Esra Işık için tahliye kararı verildi.
Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı için 31 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Esra Işık hakkında tahliye kararı verildi. Işık hakkında yurt dışına yasak şeklinde adli kontrol uygulanacağı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protesto sonrasında 30 Mart gecesi gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 31 Mart’ta tutuklanmış, daha sonra Muğla Cezaevi’nden Şakran’daki İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilmişti.
