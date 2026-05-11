CHP'den Kritik Hamle: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
AK Parti'ye katılacağı öne sürülen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Burcu Köksal ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. CHP'den gelen açıklamaya göre Burcu Köksal, kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "Burcu Köksal, MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Genel başkanımızın telefonuna dahi yanıt vermiyor; kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettik, şimdi güle güle nereye giderse gitsin" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: