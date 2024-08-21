'Halay Başı' Olmak İçin Ortalığı Birbirine Kattılar: Sandalyeler Havada Uçuştu

Hatay’ın Arsuz ilçesindeki bir düğünde yaşanan kavganın nedeni ‘yok artık’ dedirtti. Halay başı olmak için çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, sandalyeler havada uçuştu.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaralanan olmazken, kavga eden taraflar daha sonra barıştı.

Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı düğüne katılan diğer davetliler ayırdı. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken düğünde sandalyelerin havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı.

Düğünde kavga eden tarafların mahallenin büyükleri tarafından barıştırıldığı ve olayın tatlıya bağlandığı bildirildi.