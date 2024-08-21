AKP'den Yeniden Refah'a Geçmişti... Borç Batağındaki Belediyeden Milyonluk Araç İhalesi!

Tasarruf tedbirlerine rağmen kamu kurumları araç kiralama sözleşmeleri imzalamaya devam ediyor. Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partili Nihat Çiftçi yönetimindeki Karaköprü Belediyesi'nin 4 Temmuz’da 44 milyonluk TL’lik araç kiralama ihalesine imza attığı belirlendi. Başkan Nihat Çiftçi, Karaköprü Belediyesi'nin AKP döneminden kalan kredi dahil toplam borcunun 431 milyon 531 bin lirayı bulduğunu açıklamıştı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; Karaköprü Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan ve yaklaşık maliyeti 47 milyon 983 bin 128 TL olan sürücülü araç kiralama ihalesi 21/B pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 44 milyon 40 bin 535 TL bedelle Aydoğanlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine verildi. Belediye ile firma arasındaki sözleşmenin 4 Temmuz’da imzalandığı öğrenilirken işin yapılacağı yer olarak ise Karaköprü sınırları içerisinde ve zorunlu durumlarda, idarenin görevlendirilmesi şartına bağlı olarak ilçe sınırları dışında (sadece Şanlıurfa İli sınırı) olarak belirlendi.

BELEDİYEYİ AKP'DEN 431 MİLYON BORÇLA DEVRALMIŞTI

Belediye başkanı seçilmesinden bir hafta sonra belediyenin mali tablosunu açıklayan Çiftçi, “Belediyemizin üçüncü şahıslara olan toplam borcu krediler dahil olmak üzere 431 milyon 531 bin liradır. Aylık gelir-gider tablosuna baktığımızda Karaköprü Belediyemiz yapılan son işlemlerle eksi 15 milyon 311 bin 861 lira açık veriyor. Kurumumuzun mülkiyetinde iş, temizlik ve binek olmak üzere toplam 117 adet makinemiz mevcuttur ve bunun yanında 71 adet kiralanan araç bulunmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.