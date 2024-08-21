Otomobil Alacaklar Dikkat! İndirimden Faydalanmak İçin Son Günler

Avrupa'dan sonra Türkiye'de uygulanacak olan Genel Güvenlik Yönetmeliği için geri sayım başladı. Yönetmelik öncesi araçları ellerinden çıkarmaya çalışan firmalar birbirleriyle yarışa girdi. Firmaların liste fiyatından yüzde 20'ye varan indirimler yaptığı görülürken 31 Ağustos sonrası için sıfır ve ikinci ellerde fiyatların artması bekleniyor.

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Otomobil Alacaklar Dikkat! İndirimden Faydalanmak İçin Son Günler

Avrupa Birliği'nin sıfır otomobiller için zorunlu hale getirdiği Genel Güvenlik Yönetmeliği 31 Ağustos itibariyle Türkiye'de de yürürlüğe girecek. Söz konusu yeni yönetmeliğe uygun olmayan elindeki araçları satmak isteyen bayiler de kampanya üstüne kampanya yapıyor.

'ULUSAL TİP' ONAYI AYRINTISI

Yeni düzenlemeyle artık sıfır araçlarda geri görüş kamerası, park sensörü, hız sabitleyici gibi birçok özelliğin bulunması zorunlu tutuluyor. Bu değişiklik sadece "ulusal tip" onayıyla üretilen araçları kapsıyor.

ATV'nin haberine göre, ulusal tipi "Türkiye'de üretilsin ya da üretilmesin ama sıfır olarak Türkiye'de satılacak araç için istenen özellikler ve şartlar." olarak tanımlayan Mustafa Kayatuzu; sürücü yorgunluk algılama sistemi, ani frenleme sistemi, kaza önleyici çarpışma sensörleri, kör nokta uyarı sistemleri gibi özelliklerin zorunlu olacağını belirtti.

'BAYİLER ARAÇLARI ELDEN ÇIKARTMAK ZORUNDA'

Araçlarda zorunlu olarak gelecek bu özelliklerin hem güvenliğini hem de fiyatını artıracağını belirten Kayatuzu, "Ortalama Avrupa premium bir aracın sıfır kilometre fiyatı 2 milyon TL civarından başlamakta" dedi. 31 Ağustos'a kadar bu özelliklerin olmadığı araçların elden çıkartılması gerektiğini belirten Kayatuzu, dolayısıyla bayilerin bir şekilde, kampanyalarla, fiyat ve taksit destekleriyle bu araçları elden çıkartmak zorunda olduğunu söyledi.

YÜZDE 20'YE VARAN İNDİRİM

Neredeyse bir hafta kalan yeni düzenleme öncesinde firmalar birbiriyle yarışa girdi. Liste fiyatından yüzde 20'ye varan indirimler bile yapılıyor. Zorunlu özelliklerin geldiği sıfır araçların fiyatlarında bir yükseliş olacağını söyleyen uzmanlar, bu fiyat yükselişinin ikinci ele de yansıyacağını belirtiyor.

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