Hakkari'de Hafif Ticari Araç Yan Yattı: 2 Yaralı

Hakkari Yüksekova'da kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Hakkari'de Hafif Ticari Araç Yan Yattı: 2 Yaralı

Hakkari Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Çöplük mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 RH 742 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yan yattı.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki bir kişi, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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