Hakkari'de Görüntülendi! Büyüklüğüyle Dikkat Çekti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görüntülen çekirge, büyüklüğüyle dikkat çekti.

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Hakkari'de Görüntülendi! Büyüklüğüyle Dikkat Çekti

Yüksekova-Van kara yolunda seyir halinde olan Mühendis Mehmet Bozkurt isimli sürücünün yönetimindeki aracın camına yumurta büyüklüğünde bir çekirge yapıştı. Aracını yol kenarına çeken Bozkurt, hemen çekirgeyi cep telefonuyla kayda aldı.

Hakkari'de Görüntülendi! Büyüklüğüyle Dikkat Çekti - Resim : 1
Bozkurt, “Görev için yoldaydık. Yüksekova-Van kara yolunda bulunan Yeni Köprü bölgesinde yumurta büyüklüğünde bir çekirge araç camına yapıştı. Hemen aracı yol kenarına çektik. Çekirgenin cam üzerinde durduğu anları ise kayıt altına aldık. Bir süre duran çekirge daha sonra kayboldu” dedi.

Kaynak: İHA

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