Hakkari'de 3.3 Büyüklüğünde Deprem
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Dilekli merkezli 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 3.5 olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Dilekli merkezli meydana gelen depreme ilişkin verileri açıkladı. Kandilli, saat 12.39'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini 3.5 olarak açıkladı.
AFAD ise sarsıntının büyüklüğünü 3.1, derinliğini 7 olarak duyurdu.
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Kaynak: Gerçek Gündem
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