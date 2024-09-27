Yaralı Halde Bulunan Kedinin Tüfekle Vurulduğu Ortaya Çıktı

Hatay'da yaralı halde bir kedi bulundu. Veterinerde tedavi altına alınan kedinin tüfekle yaralandığı ortaya çıktı. Şikayet üzerine olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde General Sükrü Kanatlı Mahallesi'nde arka ayaklarını sürükleyerek hareket etmeye çalışan bir sokak kedisi bulundu.

Hayvanseverler, yaralı kediyi fark etmeleri üzerine veterinere götürdü. Yaralandığı belirlenen kendinin çekilen röntgeninde omurgasında saçma olduğu anlaşıldı.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandığı belirlenen kedi tedaviye alındı. Şikayet üzerine olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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