Uzman İsim Oran Verdi! Asgari Ücret Zammı İçin En Kritik Tahmin

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Hükümet, işçi ve işverenin aynı masada olacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına başlaması beklenirken, uzman isimler de maaş zamlarına ilişkin beklentilerini aktarmaya başladı.

CNBC-e canlı yayınında kritik açıklamalarda bulunan İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, ekonomide ödünleşimlerle ilerlendiğine dikkat çekerek enflasyonu yükseltmeden, atılacak adımların bu aşamada kritik olduğunu ifade etti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM NEDEN YAPILMADI?

Asgari ücrete ara zammın yapılmamasının enflasyonu düşürmek için atılan adımlardan biri olduğunu dikkat çeken Sezgin, “Asgari ücrete ile ilgili olarak da örneğin ikinci defa arttırılmaması da aslında enflasyonu düşürmek için bizim yaptığımız ödünleşimlerden bir tanesi. Reel olarak gelirleri çok arttırmıyoruz ki bu harcamaya dönüşmesin ve enflasyonist olmasın. Sonuçta burada iç talebi sınırlı ve ılımlı tutuyor olmak bizim için en öncelikli, olmazsa olmaz konulardan bir tanesi enflasyonu düşürmekten bahsediyorsak. Bu da bir ödünleşimle oluyor” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINA LİŞKİN KRİTİK TAHMİN

Ortalama enflasyon ve büyüme tahminleri ışığında asgari ücrette zam oranını açıklayan Sezgin, şunları söyledi:

“Asgari ücret tabi gelecek sene ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde bir arttırım olacak. Buradaki mesajlar beklenen enflasyona göre olacağı yönünde. Beklenen enflasyon dediğimizde Orta Vadeli Program’da biliyorsunuz yüzde 17’nin üzerinde belirlendi ama Merkez Bankası’nın daha düşük bir sene sonu enflasyon hedefi vardı. Daha doğrusu 2025 için ara tahmini vardı. Yine enflasyon raporu yayınlandığında OVP’de bir miktar yukarı revize edebilirler. Orta Vadeli Program’a bir miktar yaklaştırabilirler diye düşünüyorum.

Dolayısıyla 20’ye yakın bir enflasyon beklentisini mi dikkate alacağız o zaman soru bu. Yani asgari ücret bu kadar mı artacak. Benim görüşüm biraz daha sene sonuna doğru biraz da ortalama enflasyonun dikkate alınabileceği. Hep de bir refah payı ifadesi oluyor. Dolayısıyla ortalama enflasyon ve büyüme tahmini bir araya koyarak ben asgari ücret artışı geleceğini tahmin ediyorum.

'YÜZDE 30 CİVARINDA ZAM OLABİLİR'

Dolayısıyla yüzde 30 civarında bir rakam görmek benim açımdan çok şaşırtıcı olmaz. Bunun altında olursa enflasyon beklentilerini aşağı yönlü itebilir diye düşünüyorum. Yani olumlu anlamda itebilir. Enflasyon beklentilerini olumlu anlamda değiştirebilir. Daha yukarıda bir rakam görürsek o zaman enflasyon patikasına ilişkin beklentilerin gözden geçirilmesine ve biraz daha belki yukarı çekilmesine neden olabilir.”

'ENFLASYONDA BOZULMA GÖRÜLEBİLİR'

Asgari ücret artışıyla birlikte, piyasada beklenen faiz artışının yeni yılda enflasyonda bozulmalara neden olabileceğini dikkat çeken Sezgin, ücret artışının en kritik konulardan biri olduğunu da belirtti.

Sezgin, “Seneyi tamamlaya yaklaşırken artık faiz indirimleri gündemimizde. Merkez Bankası’nın son açıkladığı faiz kararı ile birlikte yayınladığı metinde de bir miktar sıkı duruşunu nötre çekmeye başladığının sinyalini almıştık. Sonrasında medyada bir takım haberlerde yer aldı. İşte kasımda 5 baz puanlık indirim gündeme gelebilir şeklinde, dolayısıyla bunlar biraz da bizim biraz da faiz indiriminin biraz da radarımıza girmeye başladığı bir döneme işaret ediyor. TCMB kasım veya aralık ayında sınırlı indirimler yaptığını hayal edelim. Yani enflasyon verilerinin düşük geldiğini ve böyle bir indirime imkan tanıdığını düşünelim, ocakta tekrar asgari ücretle enflasyon rakamları etkilenebilir ve biz ocakta tekrardan enflasyonda bir bozulma görme olasılığımız var. O zaman ‘Merkez Bankası neden faiz indirdi’ bu defa bu tartışılmaya başlayabilir. Dolayısıyla asında asgari ücret önümüzdeki dönemde en kritik konulardan biri olacak” diye konuştu.







Kaynak: CNBC-e