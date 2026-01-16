Hakimeyi Vuran Savcının Silahından Çıkan Kurşunu Engellemişti: O Anları İlk Kez Anlattı! ‘Şaka Sandım’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Bölge Adliyesi’nde yaşanan silahlı saldırıda, hızlı refleksiyle büyük bir facianın önüne geçen hükümlü çaycı Yakup Karadağ, yaşadıklarını NTV’ye anlattı. Karadağ, kadın hakime yönelik saldırıyı ilk anda ciddiye almadığını, ancak tehlikeyi fark eder etmez müdahale ettiğini söyledi.

Olay, 13 Ocak’ta İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde meydana geldi. Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi üyesi Hakim Aslı Kahraman’ın odasında silahla ateş açtı. Adliye binasında yankılanan silah sesi kısa sürede paniğe neden oldu.

HÜKÜMLÜ ÇAYCI OLAYIN DETAYLARINI ANLATTI

Saldırgan savcı ikinci kez ateş etmeye hazırlanırken, adliyede görevli hükümlü çaycı Yakup Karadağ hızla araya girerek saldırıyı durdurdu. Karadağ’ın bu hamlesi sayesinde Hakim Aslı Kahraman’ın hayatı kurtuldu.

O anları anlatan Karadağ, kadın hakime yönelik ilk silah sesini başlangıçta gerçek bir saldırı olarak algılamadığını belirtti. Durumun vahametini fark etmesiyle birlikte hiç tereddüt etmeden harekete geçtiğini ifade eden Karadağ’ın bu davranışı, olası bir cinayeti engelledi.

‘ŞAKA YAPILIYOR ZANNETTİM’

Yaşadıklarını kendi sözleriyle aktaran Karadağ, "Boşları almak için girmiştim. O sırada Hakime Hanım benden yardım istemişti. İlk başta adliyede Hakime Hanım'a kimsenin saldıracağını düşünmemiştim. Şaka yapılıyor zannettim. Olayın ciddiyetini tam anlamıyla görünce olaya müdahale etme gereği gördüm" dedi.

Hükümlülere yönelik olumsuz bakış açısına da değinen Karadağ, toplumda bu konuda yerleşmiş bir algı olduğunu söyledi.

‘HÜKÜMLÜLER DE İYİ BİR ŞEY YAPABİLİYORLAR’

Karadağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Hükümlüyüz, ister istemez 1-0 geride başlayabiliyoruz. Ama bazen hükümlüler de iyi bir şey yapabiliyorlar. Bazı şeylerin önüne geçebiliyorlar. Biz de topluma yararlı olabiliriz. Yararlı olabileceğimiz için çaba göstereceğimize kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: NTV