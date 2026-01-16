CHP'nin Yeni Miting Adresi Hatay

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

BİR SONRAKİ MİTİNG HATAY'DA

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda mitingin yarın saat 14.00'da Hatay Defne Çekmece Kavşağı'nda olacağını duyurdu.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsi meselesi, medeniyetler kenti Hatay’da buluşuyoruz.



Adaleti, eşitliği, kardeşçe paylaşmayı bu topraklarda yeniden tesis edeceğiz!



Türkiye’nin dört bir yanında omuz omuza mücadele edecek; korkuya, hukuksuzluğa,… pic.twitter.com/nOhpdF67OC — Suat Özçağdaş (@Suat_Ozcagdas) January 16, 2026

