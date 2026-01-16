CHP'nin Yeni Miting Adresi Hatay

CHP’nin, Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yeni adresi belli oldu. Sıradaki miting 17 Ocak Cumartesi günü Hatay'da gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme:
CHP'nin Yeni Miting Adresi Hatay
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

BİR SONRAKİ MİTİNG HATAY'DA

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda mitingin yarın saat 14.00'da Hatay Defne Çekmece Kavşağı'nda olacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Hatay Miting
Son Güncelleme:
Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha! 5 Kişi Gözaltına Alındı, 18 Kişi Adliyede Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye Küresel Sistemde Oyun Kurucu Güç Haline Geldi İletişim Başkanı Duran: Türkiye Küresel Sistemde Oyun Kurucu Güç Haline Geldi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Şanlıurfa’da Otomobili Kanala Uçmuştu! Cansız Bedeni 19 Gün Sonra Suriye’de Bulundu Şanlıurfa’da Otomobili Kanala Uçmuştu! Cansız Bedeni 19 Gün Sonra Suriye’de Bulundu
Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda Bastıracak Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda Bastıracak
Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Şikayet Eden Parasını Geri Alacak Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Şikayet Eden Parasını Geri Alacak
Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha! 5 Kişi Gözaltına Alındı, 18 Kişi Adliyede Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha