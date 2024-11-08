Hakimden Kavgacı İşçiye Eğitici Ceza

Trabzon Beşikdüzü ilçesinde 38 yaşındaki Erkal Günaydın hakkında karıştığı kavga nedeniyle "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından dava açıldı. Yargılandığı davada ilk olarak 5 ay 18 gün hapis cezası alan Günaydın’ın cezası daha sonra 1 yıl 2 aya çıkarıldı.



Bir hafta Beşikdüzü Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Günaydın’ın cezası, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında adli kontrol şartı getirilerek 77 gün cami inşaatında çalışmaya çevrildi.

Mahkeme, Günaydın’ın cezasını çekmesi için 77 gün cami tadilatında çalışmasına karar verdi.

“77 GÜN ÇALIŞMAM İSTENDİ”

Cezasına ilişkin konuşan Günaydın, karıştığı kavga nedeniyle kendisine 5 ay 18 gün hapis verildiğini belirterek, "Bir hafta cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında 77 gün çalışmam istendi” dedi.

Kaynak: AA