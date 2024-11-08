Gümüşhane'de Görüntülendi! Sayıları 3 Bine Yaklaştı

Uygulanan av yasağının ardından sayıları 3 bine yaklaşan yaban keçileri, Kelkit-Gümüşhane karayolunda ortaya çıktı.

Gümüşhane’nın yüzde 60’ını oluşturan, doğal yaşamın simgelerinden olan yaban keçileri, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

“Gümüşhane dağlarının süsü” olarak nitelendirilen yaban keçileri, sürü halinde bölünmüş yolda ilerlerken kameraya alındı.

“GÜZELLİKLERİNİ SEYRETMEKLE MEŞGUL OLDUM”

Keçilerin geçtiği esnada aracını durdurarak onları görüntüleyen sürücü Enes Öztürk “Arkamdan gelen araçların fark etmesi ve hayvanların bir zarar görmemesi için yolun solunda durup dörtlüleri yaktım ve bu güzel hayvanların güzelliklerini seyretmekle meşgul oldum” dedi.

Kaynak: İHA