Hakim Aslı Kahraman’ı Makamında Vuran Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın Cezası Belli Oldu

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Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ve taraf avukatları katılırken, mütalaadaki suçlamaların ağırlığı dikkat çekti.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, duruşma savcısı, sanık Kılıçarslan'ın eylemlerinin münferit bir öfke patlaması olmadığını, planlı bir sürecin parçası olduğunu belirterek 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada yer alan suçlamalar şunlar oldu:

Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs

Cebir ve tehdit kullanarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal

Silahla ve zincirleme şekilde tehdit

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve ısrarlı takip



'ELEŞTİRİYİ BIRAK SAVUNMANI YAP'

Savunma sırası kendisine gelen sanık Kılıçarslan, mütalaaya değinmek yerine soruşturma ve duruşma savcılarını sert dille eleştirmeye başladı. Sanığın duruşma savcısını hedef alıp mahkeme başkanından "Susturur musunuz?" talebinde bulunması üzerine, mahkeme başkanı sanığa, "Soruşturma savcısını, kavuşturma savcısını, müştekinin arkadaşlarını 45 dakikadır eleştiriyorsun. Şu eleştirileri bir bırak, mütalaaya karşı savunmanı yap. Benim başka duruşmalarım da var" diyerek sert bir şekilde müdahale etti.

SANIKTAN TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA

Müdahalenin ardından savunmasına devam eden Kılıçarslan, suçlamaları hafifletmeye çalışarak tepki çeken ifadeler kullandı. Telefon şifresini mahkemeye vermeme gerekçesini "Müştekiyle olan cinsel ilişki görüntülerimiz yayılmasın diye vermedim" sözleriyle savunan sanık, şu ifadeleri kaydetti:

"Hatalarımın farkındayım ama bana sadece hatalarım için ceza verin, bu mütalaayla mahkemeye baskı kuruluyor. 2,5 aydır cezaevindeyim, babam kalp krizi geçirdi, bu kadar tutuklu kalmamalıydım. Duygusal ilişkimiz başladıktan sonra ilk adımı o attı. Benden 12 yaş büyük, evlenmiş ve çocuklu bir kadındı. Aileme söyleyememiştim, hatalı bir ilişkiydi. Beni ayıplamayın."

VERİLEN CEZA BELLİ OLDU

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’a "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kılıçarslan, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarından ise toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, bu suçlar bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Savcı Kılıçarslan’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

13 Ocak günü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli 33 yaşındaki savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23’üncü Ceza Dairesi Üye Hakimi 45 yaşındaki Aslı Kahraman’ın makam odasını basmıştı. Yanındaki silahla kadın hakimi vurarak yaralayan Kılıçarslan, ikinci kez ateş etmek üzereyken adliyede görevli Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü çaycı Yakup K.'nin araya girmesiyle engellenmişti.

Kaynak: Habertürk