İBB Davasında 'Çıplak Arama' İddiasına Soruşturma

İçişleri Bakanlığı, İBB davası kapsamında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz aramaya maruz kaldığı yönündeki iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

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İBB Davasında 'Çıplak Arama' İddiasına Soruşturma
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in dile getirdiği iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, doğrudan isim verilmeden şunlar kaydedildi:

"Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirilmiştir."

Pınar Türker, 9 Haziran'da görülen duruşmada, gözaltı sürecinde polisler tarafından çıplak aramaya maruz bırakılmak istendiğini, savcı tarafından ise 'kendisinden istenen ifadeyi vermemesi halinde çocuklarını bir daha görememekle' tehdit edildiğini anlatmıştı.

EMNİYET REDDETMİŞTİ

Fatoş Pınar Türker’in salı günü görülen duruşmada anlattığı çıplak arama, kötü muamele, psikolojik baskı, çocukları üzerinden tehdit edilme ve cezaevi koşullarıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise iddiaları tamamen reddetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

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