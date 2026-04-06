Hakan Fidan'dan ABD ve İran ile Kritik Temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı, Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Büyükelçi Barrack ile Ankara'da bir araya geldi.

Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın daha güvenli bir bölge vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken, Türkiye ile olan ortaklığımız hayati önemini sürdürüyor" ifadesini kullandı.

İRAN'LA KRİTİK TEMAS

Bakan Fidan, daha sonra İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda savaşın gidişatını ve diğer gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: AA