Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken 'Karadeniz'in güvenliğini' görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, uluslararası gelişmeleri ele aldı. Görüşmede "Karadeniz'in güvenliği"nin de değerlendirildiği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.
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