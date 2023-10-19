Haftalardır aranıyordu: İki çocuk annesi kadının cesedi ağaca asılı halde bulundu

Bursa'da 47 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesi genç kadının cesedi, zeytinlik alanda bulundu.

Haftalardır aranıyordu: İki çocuk annesi kadının cesedi ağaca asılı halde bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Hisar ile Umurbey mahalleleri arasındaki zeytinliğine gelen çiftçi, ağaçta asılı bir ceset görünce durumu polise bildirdi.

Bu araziye gelen ekipler, uzun süredir burada olduğu belirlenen cesedin, Gemlik'te yaşadığı evden 2 Eylül'de ayrıldıktan sonra kaybolan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'a (22) ait olduğunu tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı, nöbetçi savcı da olay yerinde inceleme yaptı.

İznik ilçesinde bulunan çocuğunu almak için evden ayrıldığı iddia edilen genç kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Alan'ın yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından polis, jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

AA

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