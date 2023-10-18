ABD Adana'daki konsolosluğunu kapattı

ABD Büyükelçiliği, Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını duyurdu. Açıklamada kapatılma nedeninin protestolar olabileceği ifade edildi.

ABD Adana'daki konsolosluğunu kapattı

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı gösteriler sürerken ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Konsolosluğu ve Adana Konsoloslukları'nda protestolar gerçekleştirildi.

Protestoların ardından ABD Büyükelçiliği, Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağını duyurdu ve Büyükelçilik vatandaşlarına yönelik uyarılarda da bulundu.

Yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze'deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı şiddete dönüşebilir. Protesto faaliyetleri polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir.

ABD'nin Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar halka kapalı kalacaktır. ABD vatandaşları Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki randevularını yeniden planlayabilirler."

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