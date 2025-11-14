Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Sağanak ve Kar Kapıda

Meteoroloji, hafta sonu İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Ayrıca yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Budak, hafta sonu yağışın iç ve doğu bölgelerde etkili olacağını, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri ve Doğu Akdeniz'de sağanak görüleceğini bildirdi.

KAR BEKLENTİSİ

Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ve güneyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda da yağışların yerel olarak etkili olacağını belirten Budak, yağışların etkili olduğu bölgelerin yüksek kesimlerinde yer yer kar görüleceğini de söyledi.

Budak, hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, gelecek hafta başından itibaren kademeli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini bildiren Budak, hafta sonu gündüz sıcaklıklarının 16 ila 17 derece, gece sıcaklıklarının 10 derece civarında seyredeceğini belirtti.

Ankara'da hafta sonu yağış görülmeyeceğini bildiren Budak, sıcaklıkların 12 ila 13 derece civarında olacağını aktardı. Budak, İzmir'de de yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 22 ila 23 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

