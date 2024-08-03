Hafriyat Yüklü Kamyon Dereye Uçtu

Rize'de hafriyat yüklü kamyon dereye düştü. Kamyonun sürücüsü yaralanırken, kamyon ise vinç ile dereden çıkarıldı.

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Hafriyat Yüklü Kamyon Dereye Uçtu

Rize'de hafriyat yüklü kamyon dereye düştü. Kazada sürücü yaralanırken, dereye düşen kamyon ise vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Saat 07.00 sıralarında, Kalkandere ilçesi Kayabaşı köyünde meydana gelen kazada, İkizdere ilçesinden, İyidere ilçesine seyreden Hakan K. idaresindeki plakası belirlenemeyen hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle karşı yöne geçip yol kenarındaki dereye düşerek ters döndü.

Kaza sırasında kamyonda sıkışan Hakan K. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye İDAK, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon ise vinçle dereden çıkarılıp çekiciye yüklenip kaldırıldı.

Bu arada kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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