Alevi Köylerindeki Okullar ‘Tasarruf Tedbirleri' Gerekçesiyle Kapatıldı

Ardahan’ın çoğunluğu Alevi nüfustan oluşan Damal ilçesindeki köy okullarının kapatıldığı iddia edildi. İl Milli Eğitim Müdürü, kapatılan okullara ilişkin iddiaları reddetti.

Son Güncelleme:
Alevi Köylerindeki Okullar ‘Tasarruf Tedbirleri' Gerekçesiyle Kapatıldı

Ardahan’ın tek Alevi ilçesi olan 14 köylü Damal’daki 5 ila 14 okulun, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı’nın kararıyla kapatıldığı ileri sürüldü.

Kentin yerel gazetelerinde çıkan haberlere göre, Seyitören köyünde bulunan, 16 öğrencili, tam donanımlı, 7 derslikli ilk ve ortaokul hizmeti veren son açık okulun da ‘tasarruf tedbirleri’ kapsamında kapatıldığı ve öğrencilerin ilçe merkezine taşınarak eğitim alacağı ifade edildi. Birgün'den Deniz Güngör'ün haberine göre bölge halkı ise Damal’ın merkezine açılması planlanan imam hatip ortaokulu nedeniyle köylerde bulunan okulların kapatıldığını ve amacın Alevi nüfusuna karşı gözetilen asimilasyon politikaları olduğunu belirtti.

Bölge halkının iddialarına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ise kapatılan/kapatılması planlanan okulların sayısına ilişkin bilgi vermezken öğrenci sayısının azlığına bağlı olarak ülke genelinde yürütülen uygulamalar olduğunu söyledi.

Uzantı, aynı zamanda imam hatip ortaokulu açılacağı yönündeki iddiaları reddetti.

Son Güncelleme:
Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor
Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor
Öğrenciler Bu Haber Sizin İçin! Üniversite Tercihi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli? Üniversite Tercihi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
ÖSYM Açıkladı: YKS Tercih Süresi Uzatıldı YKS Tercih Süresi Uzatıldı
ÇOK OKUNANLAR
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
İsrail'den Bir Suikast Daha: Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü
24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları... İşte Instagram'ın Açılması İçin Bakanlığın Şartları...
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
Orta Doğu'da Gerilim Tırmanıyor: İran'dan İsrail'e Misilleme Açıklaması İran'dan İsrail'e Misilleme Açıklaması