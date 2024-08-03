Alevi Köylerindeki Okullar ‘Tasarruf Tedbirleri' Gerekçesiyle Kapatıldı

Ardahan’ın tek Alevi ilçesi olan 14 köylü Damal’daki 5 ila 14 okulun, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı’nın kararıyla kapatıldığı ileri sürüldü.

Kentin yerel gazetelerinde çıkan haberlere göre, Seyitören köyünde bulunan, 16 öğrencili, tam donanımlı, 7 derslikli ilk ve ortaokul hizmeti veren son açık okulun da ‘tasarruf tedbirleri’ kapsamında kapatıldığı ve öğrencilerin ilçe merkezine taşınarak eğitim alacağı ifade edildi. Birgün'den Deniz Güngör'ün haberine göre bölge halkı ise Damal’ın merkezine açılması planlanan imam hatip ortaokulu nedeniyle köylerde bulunan okulların kapatıldığını ve amacın Alevi nüfusuna karşı gözetilen asimilasyon politikaları olduğunu belirtti.

Bölge halkının iddialarına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ise kapatılan/kapatılması planlanan okulların sayısına ilişkin bilgi vermezken öğrenci sayısının azlığına bağlı olarak ülke genelinde yürütülen uygulamalar olduğunu söyledi.

Uzantı, aynı zamanda imam hatip ortaokulu açılacağı yönündeki iddiaları reddetti.