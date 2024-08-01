Öğrenciler Bu Haber Sizin İçin! Üniversite Tercihi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Yaklaşık 3 milyon öğrencinin ter döktüğü YKS maratonu 2 Ağustos 2024 tarihinde 2024 üniversite tercihlerinin sona ermesi ile bitiyor. Peki öğrenciler üniversite tercihlerinin son gününde nelere dikkat etmeli? Tercih sıralamalarını neye göre yapmalı? Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rehberlik Uzmanı Psikolog Emre Çuhadar, gelme ihtimali olmasa bile istemedikleri bölümleri tercih listesine yazmamaları konusunda öğrencileri uyardı.

Geçtiğimiz yıla oranla bu sene üniversite tercihlerine daha yoğun bir ilginin olduğunu ifade eden Çuhadar, bu sene sınava giren öğrencilerin geçen yıla oranla daha şanslı olduğunu ifade etti. 2024 üniversite tercihlerinin son gününde dikkat edilmesi gereken konular hakkında adayları uyaran Rehberlik Uzmanı Psikolog Emre Çuhadar, YKS puanından ziyade sıralamanın önemli olduğunu vurgulayarak öğrencilerin başarı sıralamasına göre tercihlerde bulunması gerektiğini ifade etti.

Tercih için gelen danışanlarda başarı sıralamasına odaklandıklarını vurgulayan Çuhadar, "Puan aslında tek başına bir şey ifade etmez. Bu sene o puanla 100 bininci olabilirsiniz. Ancak geçen sene o puanın karşılığı 50 bin de olabilir, 150 bin de olabilir. Bunun da bir sıralama sınavı olduğunu düşündüğümüzde aslında dikkat etmemiz gereken tek nokta başarı sıralaması" şeklinde konuştu.

BÖLÜM SEÇİMİNE DİKKAT

Tercih döneminin en kritik noktasının bölüm seçimi olduğunu açıklamalarına ekleyen İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Ofisi Rehberlik Uzmanı Emre Çuhadar, öğrencinin kendisini tanımasının çok önemli olduğunu belirtti. Çuhadar, "Tercih döneminin en kritik noktası bölüm seçimidir. Çünkü üniversiteyi maksimum 6 yıl okuyorsunuz. Ama mezun olduktan sonra 42 - 43 sene boyunca bu diploma ile iş hayatına giriş yapıyorsunuz. Bildiğiniz üzere Türkiye'de emeklilik yaşı 65. Bugün 22 - 23 yaşında bir öğrencinin üniversiteyi bitirdikten sonra 42-43 sene iş hayatında olması anlamına geliyor. Tıp fakültesini tercih listesine yazdığımızda, biz şunu da tercih etmiş oluyoruz; ben önümüzdeki 42-43 sene boyunca her gün hastane ortamında çalışacağım. Bugün tercih listesinde öğretmenlik bölümünü yazdığımızda önümüzdeki 42-43 seneyi daha okulda öğrencilerin bulunduğu, eğitim ve öğretim faaliyetinin olduğu bir alanda çalışmayı seçmiş oluyoruz. Buradaki kritik konu şu; ben bunu istiyor muyum? Bir üniversite adayının kendisine sorması gereken bence bir numaralı soru bu. Hobilerim neler? Nelerden keyif alıyorum? Güçlü yönlerim neler? Zayıf yönlerim neler? Bu noktada öğrencinin kendisini tanıması oldukça önemli" dedi.

'2024 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE İSTEMEDİĞİNİZ BÖLÜMÜ YAZMAYIN'

Tercihlerin son gününde gelme ihtimali zayıf olsa bile istemedikleri bölümü yazmamaları konusunda öğrencileri özellikle uyaran Psikolog Emre Çuhadar, tercih sıralamasının 4-16-4 kuralına göre belirlenerek yerleşme olasılığının yüksek olacağını ifade etti. Çuhadar, "Tercihlerin son gününde öğrencilere en önemli tavsiyem; istemedikleri bir bölümü yazmamaları olacaktır. Sıralamaları oluştururken gelme ihtimali olmasa bile istemedikleri hiçbir bölümü tercih listesine yazmamaları olacaktır. Öncelikle bizim okumak istediğimiz bölüm nedir. İyice analiz etmemiz lazım. Aday şunu düşünebilir; ben psikoloji bölümü okumak istiyorum ama oldu da psikolojiyi kazanamadım, sosyoloji bölümüne de razıyım. Dolayısıyla bu noktada önce psikoloji bölümlerini, ardından sosyoloji bölümlerini sıralamasını öneriyorum. Sıralamaları yaparken de bizim 4 - 16 - 4 kuralımız vardır. Aday kendinden daha önce kapatan bölümü ilk 4 tercihine yazabilir. 16 tane tercihinde ise kendisine eş değer sıralaması olan tercihlerde bulunması gerekir. Son 4'e de garantiye alabilmek adına kendi sıralamasının üstünde bölümler yazabilir" dedi.

Kaynak: İHA