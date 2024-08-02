ÖSYM Açıkladı: YKS Tercih Süresi Uzatıldı

ÖSYM, YKS tercih süresinin 4 Ağustos 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.

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ÖSYM Açıkladı: YKS Tercih Süresi Uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerindeki değişikliği duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi, depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır."

Kaynak: AA

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