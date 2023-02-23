Hadi Özışık, kardeşinin kansere yakalandığını açıkladı: Artık kına yakabilirsiniz

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalından yaptığı canlı yayında kardeşi Süleyman Özışık'ın kansere yakalandığını duyurdu.

Hadi Özışık'ın yayınına katılan Süleyman Özışık yaşadığı tüm süreci anlattı. Süleyman Özışık, yaklaşık 2,5 yıldır tedavi gördüğünü, yaşadığı çeşitli sıkıntılar sebebiyle hastalığının giderek arttığını belirtti.

Hadi Özışık, kardeşinin kansere yakalandığını şu sözlerle anlattı:

“Güzel haber beklediğimiz bir hastalıktan kötü haberler aldık. Süleyman’ın muayenesini yapan doktor tüm gerçekleri hem benim hem Süleyman’ın yüzüne haykırdı. İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı diyebilirim. Dua etmekten elime başka bir şey gelmiyor. Geçen video çektiğimde “Süleyman size ne yaptı” dediğimde bazı şeref yoksunları sosyal medyada adeta kına yaktı. Şimdi onlara sesleniyorum. Artık kına yakabilirsiniz çünkü Süleyman Özışık yaşadıklarından ötürü maalesef kansere yakalandı.”