Çürük raporu verilen binada bir tek o kaldı: Savunması 'pes' dedirtti

Peş peşe meydana gelen depremler ve verdiğimiz ağır kayıplar sonrası gözler megakent İstanbul'a çevrilmiş durumda... Olası bir deprem için uzmanlardan riskli yapılar için "Acilen yıkılmalı" çağrısı gelirken Kadıköy Fener Yolu'ndaki 4 katlı binada yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti.

BİR TEK O KALDI

Çürük raporu verilen binada elektriği ve suyu olmamasına rağmen annesiyle birlikte yaşayan vatandaş, apartmandaki herkes gitmesine rağmen kiracı olarak kaldığı daireden bir türlü çıkmadı.

"BEN SALAK MIYIM YA?"

Mahkeme kararıyla yıkım kararını da durduran vatandaş, "Buranın altyapısı, zemini sorunlu olsa 100 yıl önce İngilizler tren rayını buradan niye geçirdi? Ben salak mıyım ya? Aptal yerine koymayın. Benim riskim şu anda burada yok. Eğer ben riskteysem 20 tane apartman da riskli burada. Riskte olduğumu düşünsem ben yarın çıkar giderim. Bana zamanında bildirilmedi, bir anda taşınamıyorum. Çürük eve kira ödeyeceğim, burada başka bir şey yok" sözleriyle kendini savundu.

DİĞER DAİRE SAHİPLERİ TEPKİLİ

Show haberin mikrofon uzattığı diğer daire sahipleri ise "Sadece kendi canı tehlikede değil. Bütün bir mahalleyi ilgilendiriyor aslında. Marmaray'ın bitişiğinde binanın oraya yıkılma riski var" diyerek evini boşaltmayan kiracıya tepki gösterdi.