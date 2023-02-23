Ekşi Sözlük'ün ardından 2 siteye daha erişim engeli

Ekşi Sözlük'ün ardından Kuzey Irak merkezli medya grubu Rudaw'ın rudaw.net ve Avesta Yayınları'nın avestakitap.com internet sitelerine erişim engeli getirildi.

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Ekşi Sözlük'ün ardından 2 siteye daha erişim engeli

Free Web Turkey'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avesta Yayınları'nın internet sitesi, “PKK/KCK örgütünün propagandasını yaptığı” iddiasıyla Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendiği belirtildi.

Konuyla ilgili Avesta Yayınları'ndan yapılan açıklamada "avestakitap.com, kitaplarımızın tanıtımı ve satışı dışında herhangi bir paylaşım yapmıyor. Kitap yasaklamalarıyla bu fiili bir sansürdür, kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

t24'ün Free Web Turkey'den aktardığına göre, Rudaw'ın internet sitesi de, Emniyet Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar kapsamında erişime engellendi.

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