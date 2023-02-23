Deprem anında koşarak kaçan MHP'li vekilden eleştirilere videolu yanıt

Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depreme canlı yayında yakalanan ve sarsıntı sırasında panikle kaçmaya başlayan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, eleştirilere paylaştığı video ile yanıt verdi.

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20 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MHP'Lİ VEKİL CANLI YAYINI BIRAKIP KAÇTI

Hatay'da bir kez daha yıkıma yol açan depremlere MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı canlı yayında yakalandı. Yardım dağıtım merkezinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kaşıkçı, şiddetli sarsıntı sonrası panikle kaçtı.

ELEŞTİRİLERE VİDEO İLE YANIT VERDİ

Yayını bırakıp kendisini binanın dışına atan Kaşıkçı, eleştirilerin hedefi haline geldi. Depremin ilk anından itibaren bölgede çalışmalarına devam eden Kaşıkçı, eleştirilere sosyal medyadan paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

"VİCDANINIZ KURUSUN"

Hatay'ın yerle bir olmuş halini paylaşan Kaşıkçı, "Böyle bir şehirden çıktım. Vicdanınız kurusun. Rabbim hiç bir kulunu böyle bir acı ile imtihan etmesin." dedi.

Deprem anında koşarak kaçan MHP'li vekilden eleştirilere videolu yanıt - Resim : 1

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