Kılıçdaroğlu'ndan Ekşi Sözlük tepkisi: İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

Twitter'da paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de @sozluk’ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!" dedi.