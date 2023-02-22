Kılıçdaroğlu'ndan Ekşi Sözlük tepkisi: İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'e ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan Ekşi Sözlük tepkisi: İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. 

Twitter'da paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de @sozluk’ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!" dedi. 

Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildiEkşi Sözlük'e erişim engeli getirildiGüncel
TRT1'den Gönül dağı, Teşkilat ve Al Sancak dizisi için yeni karar! Tepki büyük TRT1'den Gönül dağı, Teşkilat ve Al Sancak dizisi için yeni karar! Tepki büyük
Onur Saylak TİP'e katıldı Onur Saylak TİP'e katıldı
Böreklerinizi bu sosla yapın.. Puf puf kabarsın çok daha iyi pişsin Böreklerinizi bu sosla yapın.. Puf puf kabarsın çok daha iyi pişsin
"Yürü Bay Kemal" demişti; Demirtaş: Mesajım Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülük etmesi çağrısıdır Demirtaş: Mesajım Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülük etmesi çağrısıdır
ÇOK OKUNANLAR
TELE 1'in ekranı RTÜK tarafından karartıldı! TELE 1'in ekranı RTÜK tarafından karartıldı!
En aktif faylardan biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler
Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum' Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum'
Önce paylaştı sonra sildi... Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil' Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil'
Açıklama üst düzey isimden geldi: Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı! Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı!