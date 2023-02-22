Kılıçdaroğlu'ndan Ekşi Sözlük tepkisi: İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'e ilişkin açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.
Twitter'da paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de @sozluk’ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!" dedi.
Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de @sozluk’ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 22, 2023