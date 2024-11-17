'Gürültü Yaptın' Kavgasında Dehşeti Yaşayan Kiracı Konuştu: Öldürülmek İstendim!

Olay, 12 Kasım Salı günü saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın 3. katında oturan kiracı Cihan Koyuncu (30) ile ev sahibi Öztürk Ç. (60) arasında daha önce gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma komşuların araya girmesiyle sona erdi. Olay günü ev sahibi Öztürk Ç., üst katında oturan kiracısının çocuğunun salonda zıplayarak gürültü yaptığını öne sürerek Cihan Koyuncu’yu uyardı.

EŞİ SAKSI ATARAK KURTARMAYA ÇALIŞTI

Tarafların arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahını çeken ev sahibi Öztürk Ç., kiracısı Cihan Koyuncu’yu karnından ve kollarından vurdu. Can havliyle binadan çıkan kiracı, yaralı halde karşı binadaki komşusuna sığındı. O sırada Cihan Koyuncu’nun eşi ise dairenin penceresinden dışarı çıkan ev sahibi Öztürk Ç.‘ye saksı fırlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Cihan Koyuncu’yu ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Cihan Koyuncu’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırgan ev sahibi Öztürk Ç.’yi İSE, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla gözaltına aldı. Emniyte götürülen Öztürk Ç., 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ev sahibi Öztürk Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVİ BASIP KURŞUN YAĞDIRDI

Olayda yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden kiracı Cihan Koyuncu, "Salı gecesi saat 22.00 sıralarında işten evime gittim. Evde 1.5-2 yaşlarında oğlum var. Çocuk evde biraz şımarmış ve koşuşturmuş. Beni gördüğü zaman daha çok hareketleniyor. Çocuk koşturduktan sonra çok şiddetli bir şekilde kapımıza vuruldu. Ben de direkt çıktım ve karşımda ev sahibini gördüm. Onunla ufak bir ağız dalaşımız oldu. Ben ona 'Siz evde 2 ay boyunca tadilat yaptınız bir gün bile sizden şikayetçi olmadık, siz 2 yaşındaki çocuğun ayak sesinden mi rahatsız oldunuz?' dedim. Sonra hiç beklemediğim bir şekilde 2 el üst üste ateş edildi. Kurşunun ilki karnımı sıyırdı. Diğeri sol koluma girip çıktı, bir diğeri de sağ kolumda da ana kemiği parçalamış. Asla hiçbir şekilde onlara karşı temasım olmadı. Kapıya şiddetli şekilde vurulduğu için çıktım kapıya. Olayın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Sonrasında başıma bunlar geldi. Tamamen uyarılmak değil öldürülmek istendim" dedi.

Kaynak: DHA