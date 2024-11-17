Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Akdeniz açıklarından 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Akdeniz açıklarında saat 10.55'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 4.02 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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