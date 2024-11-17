Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Akdeniz açıklarından 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Akdeniz açıklarında saat 10.55'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 4.02 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 17, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-11-17
Saat:10:55:17 TSİ
Enlem:34.38972 N
Boylam:32.35111 E
Derinlik:4.02 km
Detay:https://t.co/xKwG5Tzlon@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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