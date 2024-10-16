Ev Sahibi Kapıyı Her Çaldığında Başkası Çıktı! Akılalmaz Tezgah... Kiracısı Evi 6 Kişiye Kiralayıp Kaçmış

Kiracı ev sahibi sorunlarına şaşırtan bir olay daha eklendi. Antalya’da özel eğitim öğretmenliği yapan Zeliha Oruç, kiracısının evi tam 6 kişiye daha kiraladığını öğrendi. Apartman sakinlerinden gelen şikayetler doğrultusunda, kiracısının evi başkalarına kiraladığını öğrenen ev sahibi durumu kontrol etmek için evine gitti. Ancak evde hiç tanımadığı insanlarla karşılaşınca büyük bir şok yaşadı.

EVİ PANSİYONA ÇEVİRMİŞLER

Ev, adeta bir pansiyona dönüştürülmüştü. 6 farklı kiracıya kiraya verilen evde bir de köpek vardı. Zeliha Oruç yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

“Apartmandan arayıp evimi başkalarına mı kiraladığımı sordular. Hayır dedim, ancak kontrole gittiğimde evde hiç tanımadığım insanların olduğunu gördüm. Evde köpek sesi de geliyordu. Eve girmek istedim ama kapı kilitliydi, açan yoktu. Sonrasında ise evden 6 kişi ve bir köpek çıktını gördüm.”

POLİS MÜDAHALESİ İLE TAHLİYE EDİLDİLER

Oruç, komşulardan gelen şikayetler ve evdeki durumu öğrenince yasal yollara başvurdu. Evdeki kiracılar polis zoruyla tahliye edilirken, ev sahibi yaşadığı mağduriyet nedeniyle kiracılardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA