Kahramanmaraş'ta 3 Büyüklüğünde Deprem

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 3 Büyüklüğünde Deprem

Kandilli Rasathanesi, saat 11.12'de Kahramanmaraş'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Rasathane'den yapılan duyuruda depremin merkez üssü olarak Göksun ilçesi gösterildi.

Depremin derinliği ise 5.4 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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