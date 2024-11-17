Kahramanmaraş'ta 3 Büyüklüğünde Deprem
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, saat 11.12'de Kahramanmaraş'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Rasathane'den yapılan duyuruda depremin merkez üssü olarak Göksun ilçesi gösterildi.
Depremin derinliği ise 5.4 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 17, 2024
MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/VMSJqwtrte
17.11.2024, 11:12:27 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem