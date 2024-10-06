'Gürültü Yapıyorsunuz' Dedi, Ateş Açtı! 1 Ölü

Samsun'da 63 yaşındaki bir adam, gürültü yaptıkları gerekçesiyle bir grup gence ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 22 yaşındaki Ergün Mehmetcan D., hastanede hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
'Gürültü Yapıyorsunuz' Dedi, Ateş Açtı! 1 Ölü

Samsun'un Bafra ilçesinde sokakta silahla vurulan genç, yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Samsun'un Bafra ilçesinde Tabakhane Mahallesi Tütüncüler 2. Sokak'ta bulunan bir grup gence, gürültü yaptıkları gerekçesiyle S.Y. (63) tarafından tabancayla ateş edildi. Açılan ateş sonucu grupta bulunan Ergün Mehmetcan D'nin (22) göğsüne mermi isabet etti.

Ağır yaralanan Ergün Mehmetcan D, özel araçla götürüldüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alkollü olduğu öne sürülen S.Y'yi olayda kullandığı silahla ikametinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu: Adana'da Korkutan Deprem Adana'da Korkutan Deprem
İstanbul'da Canice Katledilmişti; Ayşenur Halil'in Fotoğrafı İlk Kez Ortaya Çıktı Ayşenur Halil'in Fotoğrafı İlk Kez Ortaya Çıktı
Kasım Ayının En Şanslı Burçları Açıklandı. Paraya Doyacaklar Kasım Ayının En Şanslı Burçları Açıklandı. Paraya Doyacaklar
Meşhur Kanlıca Yoğurduna Lezzet Katan Sır! Taş Gibi Oluyor ve Sulanmıyor Meşhur Kanlıca Yoğurduna Lezzet Katan Sır! Taş Gibi Oluyor ve Sulanmıyor