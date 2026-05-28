Gürsel Tekin CHP Genel Merkezi'nde Konuştu: Dayak Yiyerek Gelmediler

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı kapsamında Ankara’daki konutunda Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, CHP İstanbul Geçici Yönetim Kurulu üyeleri ve partilileri ağırladı.

Bayramlaşmanın ardından Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve beraberindeki partililer CHP Genel Merkezi’ne geçti. Uzun süre sonra genel merkeze gelen isimler burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'MORALİ VE KENDİSİ ÇOK İYİ'

Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuşan Gürsel Tekin, “Morali çok iyi, kendisi çok iyi. Biraz sohbet ettik. Önümüzdeki süreçle ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İnşallah cumartesi günü burada vatandaşlarımızla bayramlaşıp Sayın Genel Başkanımız ve yeni ekip göreve başlayacak” dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE DÖNMEK GEREKİYOR'

Tekin, parti içinde yaşanan tartışmaların geride bırakılması gerektiğini belirterek, “Olumsuzluklar yaşandı, keşke yaşanmasaydı. Ama bundan sonra Türkiye’nin gerçek gündemine dönmek gerekiyor. Derin yoksulluk var, uyuşturucu meselesi var. Ana muhalefetin temel görevi bu sorunları çözmek olmalı” ifadelerini kullandı.

'YENİ KONGRE VE KURULTAY İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ'

Önümüzdeki süreçte parti içinde yeni bir dönem başlatılması gerektiğini söyleyen Tekin, “Türkiye’yi dolaşacağız. Bütün bu tartışmaları ortadan kaldırabilecek yeni bir kongre ve kurultayın yapılması için çabalar sarf edeceğiz” diye konuştu.

Uzun süre sonra CHP Genel Merkezi’ne gelmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tekin, “Burası bizim baba ocağımız. Buranın temelini Deniz Baykal’la birlikte attık. Zaman zaman istirahat dönemleri olur ama bundan sonra daha sık gelip gideceğiz” dedi.

'AMERİKA İLE İRAN BİR ARAYA GELİYORSA…'

Parti içindeki tartışmalar ve bayramlaşmanın farklı adreslerde yapılmasına ilişkin soruya da yanıt veren Gürsel Tekin, “Amerika ile İran bir araya gelip müzakere başlatabiliyorsa, CHP içinde de birlik sağlanabilir. Sayın Kılıçdaroğlu bugün itiraz eden arkadaşlarımızın da varlık sebebidir” ifadelerini kullandı.

Tekin, CHP’nin kurumsal kimliğinin tartışılmaması gerektiğini belirterek, “Adliye koridorlarında bir daha asla Cumhuriyet Halk Partisi’nin tartışılmayacağı bir süreci başlatmak gerekiyor. Bu başarılabilir mi? İstenirse başarılabilir” diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN CHP'YE İHTİYACI VAR'

Gazeteci Barış Yarkadaş da sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiğini belirterek, “CHP’de önümüzdeki dönemde nasıl bir birlik sağlanacak, CHP’ye yönelik saldırılar ve komplolar nasıl boşa çıkarılacak bunları konuştuk” dedi.

CHP’nin Türkiye için önemli olduğunu söyleyen Yarkadaş, “Türkiye’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne ihtiyacı var. Biz de daha güçlü bir CHP için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

'İHRAÇ KARARIM HAKSIZDI'

Mahkeme kararıyla ihraç kararının düşmesine ilişkin de konuşan Yarkadaş, “Benim ihraç edilmem haksız ve hukuksuzdu. Savunmam bile alınmadan ihraç edildim. Partiye dönebilmek için mahkemeye başvurmuştum ama artık buna gerek kalmadı. Umarım yönetime gelecek arkadaşlar bu haksız kararı gündemden kaldırırlar” dedi.

