Güney Koreliler, vatandaşlık ve binlerce dolar: İki polis tutuklandı

Türkiye'nin, 400 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı karşılığında vermiş olduğu vatandaşlık hakkı, Güney Korelilerin de dikkatini çekti. Vatandaşlık hakkı kazanmak için Türkiye'de bulunan ve konut satın alan iki kişi, iddialarına göre polis tarafından 80 bin dolar dolandırıldı. Güney Koreliler şikayetçi oldu, polisler ve onlara yardım eden hukuk bürosu çalışanı tutuklandı.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Jang H. ve Sangho A., Türkiye'ye vatandaşlık almak için gelen iki Güney Kore vatandaşı. Verdikleri ifadeye göre, Türkiye'de tanıştılar. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yapılan bir rezidansta yaşıyorlar ve ikisi de gayrimenkul yatırımı karşılığı vatandaşlık hakkından yararlanmak istiyor.

ÜLKESİNDEN KAÇAN KORELİ TÜRKİYE'DE VATANDAŞLIK PEŞİNDE

İki Güney Koreli, bir hukuk bürosunda katip olarak çalışan S.V. ile tanıştılar. S.V. onlara vatandaşlık işlemlerini belirli bir ücret karşılığında hızlandıracağını vaat etti. S.V. ile anlaşan Güney Koreliler, iddialarına göre vatandaşlık işlemleri için iki parça halinde 80 bin dolar vermeyi kabul etti. Ancak Jang H.'nin işlemleri ilerlemedi çünkü ülkesinde yaptığı coin ticareti nedeniyle Interpol tarafından hakkında uluslararası bülten çıkarılmıştı. Sangho A. ise beklemedeydi.

POLİS ÇEVİRMESİNE TAKILDILAR

Jang H. ve Sangho A. 17 Mayıs'ta Avcılar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde S.V. ile buluştu. S.V. ve Güney Koreliler, başka bir kişiyle bir araya gelmek için alışveriş merkezinin önündeki üst geçitten karşıya geçtikleri sırada sivil giyimli üç kişi tarafından durduruldu. Güney Korelilerin ifadelerine göre polis kimliği gösteren üç kişi, pasaport kontrolü yaptıklarını söyledi. Güney Koreliler, pasaportlarının bulunduğu çantanın alışveriş merkezinin otoparkındaki araçta olduğunu söyleyince, üç polisten ikisiyle birlikte otomobilin olduğu yere gittiler.

COIN İSTEDİ, DOLAR ALDI

Güney Koreliler, pasaport kontrolünü yapan polislerin otomobil içinde arama yaptıklarını da ileri sürdü. Arama sırasında polislerin araçta bulunan çanta içinde 40 bin doları gördüklerini belirten Güney Koreliler, kendilerine yönelik tavrın o andan itibaren değiştiğini iddia etti. İddiaya göre polisler, pasaport kontrolünde Jang H. hakkında çıkarılan M kodunu gördükten sonra, kendi hesaplarına coin transfer edilmesini istedi. Bunun karşılığında da M kodunu nedeniyle kendilerine işlem yapmamayı vaat etti. Ancak Güney Koreliler bu teklifi reddetti. Polisler de ret yanıtı alınca silahlarını gösterdi ve çanta içindeki 40 bin doları alarak alışveriş merkezinin otoparkından uzaklaştı.

WHATSAPP'TAN 'BENİ HATIRLADIN MI?' MESAJI

Olaydan sonra polislerden biri, Sangho A.'ya Whatsapp üzerinden kendi fotoğrafını göndererek "Beni hatırladın mı?" diye sordu. "Hayır" yanıtını alan polis, mesajını ve gönderdiği fotoğrafı sildi. Ancak Sangho A. mesajlar silinmeden önce başka bir telefonla mesajlaşmaların fotoğrafını çekti.

GÜNEY KORELİLER 6 AY SONRA ŞİKAYETÇİ OLDU

Polislerin gitmesinin ardından S.V., Güney Korelileri şikayetçi olmaları için teşvik etti. Ancak Jang H. ve Sangho A. vatandaşlık işlemlerinin olumsuz sonuçlanacağı korkusuyla şikayetçi olmayı kabul etmedi. S.V. ifadesinde Güney Korelileri şikayetçi olmaları için ikna etmeye çalışırken araya tanıdığı polisleri de soktu. İkna olan Güney Koreliler, 1 Kasım'da şikayetçi oldu, WhatsApp'taki yazışmayı delil olarak gösterdi ve ifade verdi.

POLİSLER VE KATİBE GÖZALTI

Güney Korelilerin ifadelerinin ardından komiser yardımcısı H.G., polis memuru E.B. ve S.V. gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılık tarafından 'başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve silahla yağma' suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'ARAMIZDA SICAK BİR DİYALOG OLUŞTU'

Komiser yardımcısı H.G., hakimlikteki ifadesinde olayın mayıs ayında gerçekleştiğini belirtti ve aradan uzun bir zaman geçtikten sonra şikayetçi olunduğunu, haklılığını ispatlamaya yarayacak delillerin ise kaybolduğunu söyleyerek serbest bırakılmayı talep etti.

Diğer şüpheli E.B. ise, Güney Korelilere kimlik sorduktan sonra aralarında sıcak bir diyalog oluştuğunu, Kore Savaşı'ndan bahsettiklerini ileri sürdü. Güney Korelilerin ısrarla telefon numarasını istediklerini, kendisinin de verdiğini belirten E.B., WhatsApp üzerinden Sangho A. ile yaptıkları yazışmayı da kabul etti.

Şüpheli olarak ifadesi alınan S.V. ise, savunmasında Güney Korelileri şikayetçi olmak için kendisinin teşvik ettiğini, araya tanıdığı polisleri soktuğunu söyledi. Güney Korelilerin ikna olduktan sonra yaptıkları şikayetin ardından kendisinin de şüpheli olarak dosyada yer aldığını belirten S.V. serbest bırakılmayı talep etti.

HAKİMLİK HERKESİ TUTUKLADI

Sulh Ceza Hakimliği, komiser yardımcısı H.G. ve polis memur E.B. ile birlikte S.V.'nin de tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, tutuklama kararına gerekçe olarak, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olmasını, Güney Korelilerin iftira kastı içermeyen beyanlarını ve WhatsApp üzerinden yapılan yazışmaları gösterdi.